В Сумах состоялись городские соревнования санитарных постов В городском парке им. И.Кожедуба соревновались санитарные посты предприятий, учреждений и организаций.

По словам начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета Артура Петрова, цель данного мероприятия - отработать практические навыки в оказании домедицинской помощи пострадавшим, экстренной эвакуации и освоить методы транспортировки пострадавших с различными видами травм.

В этом году участие в соревнованиях приняли 12 команд: КП «Электроавтотранс», Институт прикладной физики НАН Украины, АО «Сумской завод «Насосэнергомаш», КП «Горводоканал», ПАО «Сумыгаз», Сумская дирекция АО «Укрпочта», ООО «Сумытеплоэнерго», КП «Сумыжилкомсервис», КП «Сумытеплоэнергоцентраль», КП «Дорремстрой», КП «Спецкомбинат», филиал ПАО «ГПЗКУ» Сумской КХП.

Перед началом соревнований, студенты Сумского медицинского колледжа показали, как надо правильно оказывать домедицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Далее участников соревнований ждали три этапа испытаний: «Оснащение санитарного поста», «Отработка практических упражнений по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим» и «Тестирование».

Лучше со всеми задачей справились команды: АО «Укрпочта», КП «Горводоканал», КП «Дорремстрой».