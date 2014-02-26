В Сумском райсуде новый глава

Главой суда стала Оксана Черных, сообщает пресс-служба суда.
Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на административную должность председателя Сумского районного суда Сумской области сроком на три года был единогласно избрана судья Черных Оксана Николаевна.
Напомним: бывший глава суда Игорь Дашутин перешел на работу в Верховный суд Украины.
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