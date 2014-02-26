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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55151

В Сумском райсуде новый глава

17 мая состоялось собрание судей Сумского районного суда.

Главой суда стала Оксана Черных, сообщает пресс-служба суда.

Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на административную должность председателя Сумского районного суда Сумской области сроком на три года был единогласно избрана судья Черных Оксана Николаевна.

Напомним: бывший глава суда Игорь Дашутин перешел на работу в Верховный суд Украины.

Право Оксана Черных Сумской районный суд
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