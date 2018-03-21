Экс-директору «Авиакона» продлили меру пресечения Суд продлил обязанности бывшему директору государственного предприятия «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» Анатолию Буцану по делу нанесения ущерба предприятию.

Такое решение 16 мая принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Слово и Дело».

Прокурор САП Борис Василенков просил суд продлить действие обязанностей Буцана, а именно: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также сдать на хранение загранпаспорта.

По данным следствия, в 2014 году «Авиакон» организовал две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд «Авиакона». Как установили детективы, в марте 2014 года «Авиакон» заключил с оффшорной фирмой Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тысяч долларов. Впоследствии, как выяснило следствие, с ведома руководства «Авиакона» Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше – 144 тысячи долларов.

По схожей схеме в мае 2014 года «Авиакон» и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлены 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: $2,04 млн (против $1,02 млн, по которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).В результате таких действий «Авиакон», по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 миллиона гривен компании в оффшорной юрисдикции.