В апреле жители Сумщины получили 124 млн грн субсидий Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 207,1 тыс. домохозяйств на общую сумму 102,1 млн грн.

Непосредственно в апреле текущего года субсидии назначены 6,8 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 251 грн. Кроме того, в апреле 2019 года населением Сумщины получено 22,1 млн грн субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии этого вида составил 2805 грн.