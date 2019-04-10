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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В апреле жители Сумщины получили 124 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 207,1 тыс. домохозяйств на общую сумму 102,1 млн грн.

Непосредственно в апреле текущего года субсидии назначены 6,8 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 251 грн.

Кроме того, в апреле 2019 года населением Сумщины получено 22,1 млн грн субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии этого вида составил 2805 грн.

Общество Статистика Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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