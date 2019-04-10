В апреле жители Сумщины получили 124 млн грн субсидий

Непосредственно в апреле текущего года субсидии назначены 6,8 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 251 грн.
Кроме того, в апреле 2019 года населением Сумщины получено 22,1 млн грн субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии этого вида составил 2805 грн.
В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации....
Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета информирует о перерасчете субсидии в связи с окончанием отопительного сезона....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в Украине стартовал подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения, которая состоится...