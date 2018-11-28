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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы поймали браконьеров (видео)

Патрульные обнаружили мужчин, которые могут быть причастны к браконьерству.

Происшествие произошло в ночь с 21 на 22 мая на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава». В городе Ахтырка инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Golf, который двигался с техническими неисправностями. Во время проверки документов у водителя и проведения поверхностной проверки легковушки патрульные обнаружили несколько интересных находок.

«В салоне автомобиля мы заметили предмет, похожий на охотничье ружье. Мое внимание сразу привлекло то, что ружье было без специального чехла, кейса или футляра, как это должно быть в соответствии с законодательством. К тому же, как выяснилось, патрон находился в патроннике. Также в салоне транспортного средства была туша мертвого животного, а в багажном отделении - снаряжение для подводной охоты и несколько больших рыб», - рассказывает командир 1-го взвода 2-ой роты управления патрульной полиции в Сумской области Евгений Легкий.

Водитель и пассажир ничего не смогли объяснить по поводу данной ситуации.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции и сотрудников Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.

Право Браконьерство
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