Сумскому журналисту нужна помощь

У него случился инфаркт головного мозга. Сейчас он в Центральной городской больнице. Ему требуется дорогостоящее лечение.
Друзья просят помочь, перечислив деньги на карточку Приватбанка – номер 4731 2191 0670 2594 (Александр Качанов).
Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Авангард» проходили полуфинальные матчи чемпионата области по хоккею в первой лиге....
7 ноября при выполнении воинских обязанностей Светлодарской дуге был тяжело ранен наш земляк, кролевчанин Гребенюк Алексей Михайлович, 1969 г.р....
Сумчанин Богдан Хвостиёнок, 8 ноября 2013 г.р болен нейробластомом правого надпочечника....
Информация о смерти ребенка появилась в вайбере в группе родителей воспитанников детского сада №14 «Золотой Петушок» на ул. Прокофьева в...
Напомним, 10 января днем на пешеходном переходе по улице Черниговской в Шостке автомобиль сбил 13-летнюю Алену Потапчук, ученицу гимназии....