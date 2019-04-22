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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07109

Мэр Сум услышит приговор по своим коррупционным протоколам в понедельник

Сегодня, 24 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось рассмотрение админпротоколов относительно Сумского городского головы Александра Лысенко.

Во время заседания состоялись судебные дебаты. По словам прокурора, конфликт интересов в действиях Александра Лысенко заключался в том, что мэр использовал свое положение при премировании и по собственному усмотрению оценил свой вклад в работу горсовета. Прокурор просил суд применить штрафную санкцию в размере 6800 гривен, пишет sumy.today.

По словам защитника мэра Юлии Молибог, факт издания распоряжений не является доказательством того, что мэр действовал в условиях конфликта интересов. Поэтому просила прекратить производство за отсутствием состава административного правонарушения.

Сам Александр Лысенко поддержал своего защитника, отметив, что распоряжения о премировании касались всех работников, а не только его.

Суд удалился в совещательную комнату до понедельника.

Право Александр Лысенко Коррупция
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