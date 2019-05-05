Розыск: на Сумщине подросток ушел в школу и не вернулся (фото) В четверг, 23 мая, 15-летний житель поселка Воронеж Шосткинского района Сергей Михалко пошел утром в школу, но домой не вернулся.

Сообщение об исчезновении 15-летнего Сергея Михалко поступило в полицию от его старшего брата. По словам заявителя, причиной его исчезновения могла стать ссора с матерью.

На поиски подростка был ориентирован весь личный состав полиции Шостки. Описание его внешности и фотография разосланы во все отделы полиции Сумщины. Правоохранители проверят вокзалы, клубы и места скопления молодежи.

На вид разыскиваемому подростку 16-17 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы и голубые глаза. Был одет в черно-серую футболку, черные брюки. Обут в синие кроссовки.

Полиция устанавливает местонахождение пропавшего подростка и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанный парень находится где-то поблизости вас, и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно его местонахождение, или его видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске несовершеннолетнего - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.