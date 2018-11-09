У Сумах презентували роман про Майдан 24 травня в «Агенції промоції «Суми» відбувся творчий вечір Сергія Батурина.

Письменник презентував новий роман «Манливі обійми місяця», а також зачитував вірші та уривки своїх романів.

Сергій Батурин — прозаїк, перекладач з російської. Його дебютний історичний роман «Охоронець» отримав третю премію конкурсу «Коронація слова». Творчий доробок автора налічує 13 романів і повістей, поезій та публіцистичної хроніки, він також є лауреатом конкурсу «Коронація слова», фестивалю «Просто так» та переможцем творчого конкурсу часопису «Дніпро», премії їм. В.Короленка.

«Манливі обійми місяця» – гостросюжетний роман з елементами екшену про події п’ятирічної давності, які відбувалися під час Майдану. Особливістю автора є те, що прототипами всіх його персонажів стали справжні люди та висвітлення реальних подій, які відбувалися в той час. Не винятком став і цей роман. Додав романтичного настрою творчій зустрічі музичний супровід від сумчанина Олега Бондаренка.