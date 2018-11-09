У Сумах презентували роман про Майдан

Письменник презентував новий роман «Манливі обійми місяця», а також зачитував вірші та уривки своїх романів.
Сергій Батурин — прозаїк, перекладач з російської. Його дебютний історичний роман «Охоронець» отримав третю премію конкурсу «Коронація слова». Творчий доробок автора налічує 13 романів і повістей, поезій та публіцистичної хроніки, він також є лауреатом конкурсу «Коронація слова», фестивалю «Просто так» та переможцем творчого конкурсу часопису «Дніпро», премії їм. В.Короленка.
«Манливі обійми місяця» – гостросюжетний роман з елементами екшену про події п’ятирічної давності, які відбувалися під час Майдану. Особливістю автора є те, що прототипами всіх його персонажів стали справжні люди та висвітлення реальних подій, які відбувалися в той час. Не винятком став і цей роман. Додав романтичного настрою творчій зустрічі музичний супровід від сумчанина Олега Бондаренка.
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
25 січня у приміщенні Сумської міської галереї відбулась презентація книги «Обличчя Незалежності» та однойменного короткометражного фільму, які присвячені життєвим історіям...
В издании помещены рассказы о жителях и уроженцах Сумщины, которые принимали участие в борьбе за свободу и независимость Украины на...
Представители действующего в Авдеевке Благотворительного фонда «Зорі надії» презентуют в Сумах книгу «Авдіївка. Шлях до перемоги»....