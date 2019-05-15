Сумской футболист оформил дубль в ворота чемпиона Турции

В заключительном, 34-м, туре «Сивасспор» нашего игрока принимал на своём поле уже действующего чемпиона Турции. Поединок получился зрелищным и результативным.
Гости открыли счёт на 2-й минуте, на 34-й – удвоили преимущество. В конце первого тайма Сергей Рыбалка забил свой первый гол, удачно сыграв на добивании. Через две минуты «Сивасспор» сравнял счёт. 2:2 после первого тайма.
Во второй половине встречи уже «Сивасспор» забил два гола. Сначала Рыбалка оформил дубль, а через три минуты Коне забил 4-й гол хозяев поля в ворота «Галатасарая». Гости сумели на это ответить одним голом. Итоговая победа «Сивасспора» 4:3. Команда Рыбалки набрала 41 очко и находится на 11-м месте.
Наш земялк сыграл в 28 матчах, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.
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