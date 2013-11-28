Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37220

В Сумах на волю выпустили убийцу двух девушек (видео)

После более 10 лет за решеткой в Сумах на свободу вышел убийца двух девушек.

По приговору суда он должен был умереть в тюрьме, потому что получил пожизненный срок, говорится в сюжете НТН.

Впрочем, теперь только из-за занятости судьи и благодаря собственному уму - гуляет среди нас. Как так получилось, и кто будет отвечать за то, что опасный преступник - свободен?


Право Кривосудие Маньяк-золотоискатель Убийца
view counter

По тематике

20.03.2019 16:45

На Сумщине будут судить маньяка за еще одно убийство

Осужденного к пожизненному лишению свободы будут судить еще и за убийство своего коллеги...

Внимание, розыск! Полиция третий год ищет убийцу-россиянина(ФОТО)
26.01.2018 10:32

Внимание, розыск! Полиция третий год ищет убийцу-россиянина(ФОТО)

Ахтырским отделом полиции ГУНП в области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Петросян Гарегин Рафикович, 1963 г.р., уроженец Грузии, гражданин...

Убийцу зафиксировала камера наблюдения
15.03.2016 09:14

Убийцу зафиксировала камера наблюдения

Сумская полиция обнародовала фото мужчины, который 14 марта убил 35-летнего сумчанина....

10.12.2014 09:59

В Сумах дали пожизненное охотнику за золотом и убийце пенсионерок

Заречным районным судом г. Сумы вынесен приговор по резонансному уголовному производству в отношении гражданина С. за совершение им уголовных преступлений,...

28.11.2013 08:15

За маньяка: сумские милиционеры получили по заслугам

Вчера, 27 ноября, на сессии горсовета были вручены благодарности городского головы ряду сумских правоохранителей.... 4

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.