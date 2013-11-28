В Сумах на волю выпустили убийцу двух девушек (видео) После более 10 лет за решеткой в Сумах на свободу вышел убийца двух девушек.

По приговору суда он должен был умереть в тюрьме, потому что получил пожизненный срок, говорится в сюжете НТН.

Впрочем, теперь только из-за занятости судьи и благодаря собственному уму - гуляет среди нас. Как так получилось, и кто будет отвечать за то, что опасный преступник - свободен?



