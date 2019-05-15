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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24405

В Сумах ночью отключат воду

КП «Горводоканал» сообщает, что ночью не будет работать Лучанский водозабор.

Для проведения аварийных работ по устранению порыва водопровода диаметром 400 мм по улице Семьи Линтваревых в ночь с 25 на 26 мая будет приостановлена работа Лучанской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 22:00 и до завершения работ. В это время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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