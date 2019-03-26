Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков

Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.
"РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.
Судьи трибунала отдали 19 голосов "за".
"19 голосов за 1 против: РФ должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.
Во всех случаях судья Колодкин голосовал против.
Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.
После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
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