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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54199

Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков (среди задержанных моряков и уроженец Сумщины Богдан Небылица) и вернуть Украине захваченные суда.

Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН

"РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

Судьи трибунала отдали 19 голосов "за".

"19 голосов за 1 против: РФ должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.

Во всех случаях судья Колодкин голосовал против.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Право Богдан Небылица
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