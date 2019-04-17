Сумской боксер стал чемпионом Украины

Воспитанник КДЮСШ «Сумы» Даниил Нестерко стал чемпионом Украины среди старших школьников 2003-2004 г.р. в весовой категории до 66 кг. Подготовил спортсмена тренер Михаил Гречка.
20 мая Федерация получила документы из Минюста об избрании нового президента ФБС....
6-12 мая в пгт Затока (Одесская обл.) проходил чемпионат Украины по боксу среди младших юношей 2005-2006 г.р....
Сумской боксер-профессионал ищет себе соперника, однако пока все отказываются....
Бой украинского боксера Дениса Беринчика против японца Нихито Арахавы продолжался 12 раундов и завершился со счетом 120:107, 118:109 и 120:107...
Шосткинский боксёр первого полусреднего дивизиона Иван Редкач свой следующий бой проведёт 1 июня в США против экс-чемпиона мира американца...