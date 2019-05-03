Патрульные обнаружили у сумчанина ЛСД Патрулируя дворовую территорию на улице Металлургов, инспекторы заметили мужчину, который нервно рылся в клумбе.

Подойдя ближе, мужчина что-то мгновенно выбросил на землю. В месте, где копался 34-летний житель Сумского района, патрульные обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакетик с марками, внешне похожими на особо опасный наркотик - диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД).

Проверив самого мучжину по имеющимся базам, стражи порядка установили, что мужчина неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков.

Поэтому на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.