Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:073

Патрульные обнаружили у сумчанина ЛСД

Патрулируя дворовую территорию на улице Металлургов, инспекторы заметили мужчину, который нервно рылся в клумбе.

Подойдя ближе, мужчина что-то мгновенно выбросил на землю. В месте, где копался 34-летний житель Сумского района, патрульные обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакетик с марками, внешне похожими на особо опасный наркотик - диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД).

Проверив самого мучжину по имеющимся базам, стражи порядка установили, что мужчина неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков.

Поэтому на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Купить лсд Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

21.05.2019 12:46

На Сумщине наркодилера взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который организовал незаконный оборот наркотических веществ....

20.05.2019 12:22

Сумские правоохранители накрыли нарколабораторию под Киевом

Правоохранителями Сумщины прекращена деятельность лиц в сфере незаконного оборота наркотических веществ....

Сумские копы поймали наркомана с порошком
15.05.2019 15:45

Сумские копы поймали наркомана с порошком

Вероятно наркотическое вещество обнаружили патрульные у сумчанина....

10.05.2019 17:17

В Сумах поймали писающего наркомана

На улице Троицкой, у административного здания, патрульные увидели мужчину, который нарушал общественный порядок, а именно справлял естественные потребности....

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях
03.05.2019 10:38

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях

В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.