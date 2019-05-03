В Сумах отметили 45-летие украинского хоккея на траве необычным турниром

По случаю празднования в детском парке «Сказка» состоялись открытые областные соревнования по хоккею на траве среди ветеранов и родителей «Кубок Сумской области».
В результате сыгранных игр команды женщин заняли места:
1 место - «Украиночки»
2 место - «Вышиванки»
3 место - «Звездные девушки».
Команды мужчин, в ходе турнирной борьбы заняли места:
1 место - «Тарас Бульба»
2 место - «Украинский тигры»
3 место - «Шалені предки».
Оргкомитет соревнований и судейская коллегия определили лучших игроков в номинациях.
Лучший игрок среди женщин стала Федорина Анастасия ( «Украиночки»). Среди мужчин - Татаренко Сергей («Тарас Бульба»).
Лучший вратарь среди женщин - Кулик Анастасия («Звездные девушки»), среди мужчин - Колотов Вячеслав («Шалені предки»).
Лучший нападающий среди женщин - Юрий Марина ( «Звездные девушки»), среди мужчин - Мыценко Евгений («Украинские тигры»).
Лучший защитник среди женщин - Лазаренко Наталья («Вышиванки»), среди мужчин - Шаповал Александр («Украинские тигры»).
В номинации Мистер и Миссис победили Мороз Роман и Заяц Леся.
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