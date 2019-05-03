В Сумах отметили 45-летие украинского хоккея на траве необычным турниром В этом году в Украине отмечает круглую дату – 45-летие хоккея на траве в Украине.

По случаю празднования в детском парке «Сказка» состоялись открытые областные соревнования по хоккею на траве среди ветеранов и родителей «Кубок Сумской области». В результате сыгранных игр команды женщин заняли места: 1 место - «Украиночки» 2 место - «Вышиванки» 3 место - «Звездные девушки». Команды мужчин, в ходе турнирной борьбы заняли места: 1 место - «Тарас Бульба» 2 место - «Украинский тигры» 3 место - «Шалені предки». Оргкомитет соревнований и судейская коллегия определили лучших игроков в номинациях. Лучший игрок среди женщин стала Федорина Анастасия ( «Украиночки»). Среди мужчин - Татаренко Сергей («Тарас Бульба»). Лучший вратарь среди женщин - Кулик Анастасия («Звездные девушки»), среди мужчин - Колотов Вячеслав («Шалені предки»). Лучший нападающий среди женщин - Юрий Марина ( «Звездные девушки»), среди мужчин - Мыценко Евгений («Украинские тигры»). Лучший защитник среди женщин - Лазаренко Наталья («Вышиванки»), среди мужчин - Шаповал Александр («Украинские тигры»). В номинации Мистер и Миссис победили Мороз Роман и Заяц Леся.