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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отметили 45-летие украинского хоккея на траве необычным турниром

В этом году в Украине отмечает круглую дату – 45-летие хоккея на траве в Украине.

По случаю празднования в детском парке «Сказка» состоялись открытые областные соревнования по хоккею на траве среди ветеранов и родителей «Кубок Сумской области».

В результате сыгранных игр команды женщин заняли места:

1 место - «Украиночки»

2 место - «Вышиванки»

3 место - «Звездные девушки».

Команды мужчин, в ходе турнирной борьбы заняли места:

1 место - «Тарас Бульба»

2 место - «Украинский тигры»

3 место - «Шалені предки».

Оргкомитет соревнований и судейская коллегия определили лучших игроков в номинациях.

Лучший игрок среди женщин стала Федорина Анастасия ( «Украиночки»). Среди мужчин - Татаренко Сергей («Тарас Бульба»).

Лучший вратарь среди женщин - Кулик Анастасия («Звездные девушки»), среди мужчин - Колотов Вячеслав («Шалені предки»).

Лучший нападающий среди женщин - Юрий Марина ( «Звездные девушки»), среди мужчин - Мыценко Евгений («Украинские тигры»).

Лучший защитник среди женщин - Лазаренко Наталья («Вышиванки»), среди мужчин - Шаповал Александр («Украинские тигры»).

В номинации Мистер и Миссис победили Мороз Роман и Заяц Леся.

Спорт Хоккей на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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