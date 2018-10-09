На Сумщине День пропавших детей полиция «отметила» возвращением домой 15-летнего беглеца С начала года сотрудники полиции нашли и вернули в круг семьи 90 несовершеннолетних «путешественников», которые по той или иной причине оставили свои дома. Сегодня пополнил эту статистику подросток из Шостки.

Пятнадцатилетний парень сбежал из дома из-за опасений, что мать будет ругать его за растраченные семейные средства.

На его поиски был ориентирован весь личный состав Шосткинского и соседних подразделений полиции, о розыске подростка были оповещены местные СМИ и общественность. Правоохранители проверяли вокзалы, клубы и места скопления молодежи. Общались с его одноклассниками и друзьями. Именно последние и рассказали, что он с несколькими товарищами ездил в город, где снял в банкомате деньги с карточки своей матери и потратил часть на приобретение двух пневматических пистолетов.

Разыскал парня участковый, который в поисках беглеца обходил улицы населенного пункта. Офицер доставил его домой и передал шокированной матери. Уже в присутствии родителей, несовершеннолетний рассказал, что все это время находился неподалеку, но очень боялся возвращаться домой, ожидая наказания за растраченные деньги. Полицейские провели профилактические беседы с подростком и его матерью, рассказывая о возможных последствиях таких поступков. Последний обещает слушать родителей и не совершать подобных поступков.

По словам сотрудников полиции, с начала года на Сумщине были разысканы и возвращены в круг семьи 90 подростков-беглецов. 19 из них пускались в «путешествие» повторно.

Напомним: именно сегодня мировое сообщество отмечает Международный день пропавших без вести детей. Сумские правоохранители отметили его успешным возвращением в семью еще одного несовершеннолетнего беглеца. Они призывают родителей более внимательно относиться к своим детям, в любой жизненной ситуации находить с ними взаимопонимание и предостерегать от необдуманных шагов, которые могут привести к непоправимым последствиям, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.