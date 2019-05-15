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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:56360

«Сумы» обновили свой антирекорд (видео)

Сегодня, 25 мая, прошли игры 30-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

ПФК «Сумы» играл на выезде против «Руха» из Винников (Львовская обл.). Игра прошла с полным преимуществом хозяев, которые победили со счетом 10:1. Единственный мяч в составе сумчан забил Сергей Керножицкий на 45-ой минуте при счете 0:2. Кстати, дубль в составе «Руха» оформил экс-игрок «Сум» Иван Брикнер.

Напомним: в предыдущем матче «Сумы» проиграли 0:8.

По итогам сезона «Сумы» набрали 16 очков (всего 1 очков в весенней части) и заняли 14-ое место в турнирной таблице. Теперь команду ждут стыковые матчи со второй командой группы А второй лиги 29 мая и 2 июня.

Напомним: КДК ФФУ принял решение лишить профессионального статуса сумской клуб за договорные матчи. Однако клуб подал апелляцию.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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