Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Высшая лига
LS GROUP (Сумской район)- ФК Тростянец – 2:1
Велетень (Глухов) – ФК Дружба – 9:1
ФК Кролевец – Гранум (Снежки) – 1:0
ФК Тростянец-2 – ФК Шостка – 7:0
Первая лига
Кристалл-Локо (Конотопский р-н) – Колос (Севериновка) – 0:0
Лебединец – Украина-Аграрная (Токари) – 0:2
Сейм (Путивль) – Явор (Краснополье) 0:6
Аграрник – Авангард (Белополье) – Ярославна (Путивль) – 4:0
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