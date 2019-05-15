Начало недели: прогноз погоды на Сумщине

27 мая - переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14°С, днем +19 .. + 24°С.
28-29 мая - переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17°С днем +24 .. + 29°С.
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием котловины циклона над Скандинавией....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
23-24 мая ночью без существенных осадков, возможен туман, днем кратковременные дожди с грозами....
22 мая на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...