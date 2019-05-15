Сумские аматоры синхронно победили в чемпионате Украины 25 мая прошли игры 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 команды, представляющие Сумщину, победили своих соперников со счетом 3:0: «Виктория» из Николаевки была сильнее липовецкого «Факела» (Винницкая обл.) – голы забивали Акимов, Безъязычный и Ганжа; а липоводолинский «Альянс» дома разобрался с корюковским «Авангардом» (Черниговская обл.) – голы на счету Сидоренко - 2 и Осадчего.

Остальные матчи тура:

Диназ (Вышгород) - Авангард (Бзов) 1:2

Агродим (Бахмач) - Олимпик (Кропивницкий) 3:2

ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) - МФК Первомайск 8:3

Чайка (Вышгород) - ФК Рубикон-Вишневое 2:2

За тур до окончания регулярного чемпионата лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл) – 54 очка, дальше – наши «Виктория» - 52 и «Альянс» - 43…

Все три уже гарантировали себе место в плей-офф.

В последнем туре, который пройдет 1 июня «Виктория» примет «Агродим», а «Альянс» сыграет в гостях с «Первомайском».