Сумской борец везет домой «бронзу» из Италии Сумской борец Дмитрий Ткаченко был единственным украинцем-участником рейтингового турнира серии «Гран-при» по вольной борьбе «Маттео Пелликоне», прошедшего 24-26 мая на острове Сардиния (Италия).

Наш «вольник» завоевал бронзовую награду в упорной борьбе с представителями 20 стран планеты, проведя четыре прекрасных поединка: в первом чисто-техническая досрочная победа (12:2) над американцем, во второй встрече «капитулировал» представитель Казахстана - 9:3; ожесточенная полуфинальная схватка с россиянином и поражение по баллам; финал за бронзу с представителем Туркменистана выдался просто фееричным - чистая победа «на туше» уже на 30-й секунде поединка.

Подготовил спортсмена тренер Леонид Ткаченко.