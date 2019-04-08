Сумской борец везет домой «бронзу» из Италии

Наш «вольник» завоевал бронзовую награду в упорной борьбе с представителями 20 стран планеты, проведя четыре прекрасных поединка: в первом чисто-техническая досрочная победа (12:2) над американцем, во второй встрече «капитулировал» представитель Казахстана - 9:3; ожесточенная полуфинальная схватка с россиянином и поражение по баллам; финал за бронзу с представителем Туркменистана выдался просто фееричным - чистая победа «на туше» уже на 30-й секунде поединка.
Подготовил спортсмена тренер Леонид Ткаченко.
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