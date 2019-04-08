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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской борец везет домой «бронзу» из Италии

Сумской борец Дмитрий Ткаченко был единственным украинцем-участником рейтингового турнира серии «Гран-при» по вольной борьбе «Маттео Пелликоне», прошедшего 24-26 мая на острове Сардиния (Италия).

Наш «вольник» завоевал бронзовую награду в упорной борьбе с представителями 20 стран планеты, проведя четыре прекрасных поединка: в первом чисто-техническая досрочная победа (12:2) над американцем, во второй встрече «капитулировал» представитель Казахстана - 9:3; ожесточенная полуфинальная схватка с россиянином и поражение по баллам; финал за бронзу с представителем Туркменистана выдался просто фееричным - чистая победа «на туше» уже на 30-й секунде поединка.

Подготовил спортсмена тренер Леонид Ткаченко.

Спорт Вольная борьба
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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