Сумчан запрошують на відкриту дискусію про мистецтво Відкрита дискусія «Мистецтво в Сумах» пройде 28 травня у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2).

Чи цікавляться сумчани мистецтвом?

Тисячі мешканців відвідують арт-інсталяції, вистави та екскурсії в рамках фестивалів, що проводяться у Сумах. А чи користується мистецтво попитом поза межами фестивального життя?

Організатори запрошують всіх, хто займається мистецтвом, розуміється на ньому або ж просто має власну думку і хоче поділитися нею з іншими.

Під час відкритої дискусії пропонують обговорити проблеми і виклики, що стоять перед людьми, які займаються мистецтвом у Сумах. Зокрема поговорять про підтримку, якої потребують діячі мистецтва і рівень підтримки, який вони мають наразі.

До участі також запрошені організатори фестивалів, що регулярно відбуваються в Сумах.

Зустріч відбудеться у Дворику на Кузнечній (вул. Кузнечна, 2) або в громадському просторі «Розумний Хаб» о 18:30 у випадку дощу. Вхід вільний для всіх охочих. Планується пряма трансляція зустрічі.