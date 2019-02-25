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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02171

Сумчан запрошують на відкриту дискусію про мистецтво

Відкрита дискусія «Мистецтво в Сумах» пройде 28 травня у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2).

Чи цікавляться сумчани мистецтвом?

Тисячі мешканців відвідують арт-інсталяції, вистави та екскурсії в рамках фестивалів, що проводяться у Сумах. А чи користується мистецтво попитом поза межами фестивального життя?

Організатори запрошують всіх, хто займається мистецтвом, розуміється на ньому або ж просто має власну думку і хоче поділитися нею з іншими.

Під час відкритої дискусії пропонують обговорити проблеми і виклики, що стоять перед людьми, які займаються мистецтвом у Сумах. Зокрема поговорять про підтримку, якої потребують діячі мистецтва і рівень підтримки, який вони мають наразі.

До участі також запрошені організатори фестивалів, що регулярно відбуваються в Сумах.

Зустріч відбудеться у Дворику на Кузнечній (вул. Кузнечна, 2) або в громадському просторі «Розумний Хаб» о 18:30 у випадку дощу. Вхід вільний для всіх охочих. Планується пряма трансляція зустрічі.

Общество Искусство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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