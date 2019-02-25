Сумчан запрошують на відкриту дискусію про мистецтво

Чи цікавляться сумчани мистецтвом?
Тисячі мешканців відвідують арт-інсталяції, вистави та екскурсії в рамках фестивалів, що проводяться у Сумах. А чи користується мистецтво попитом поза межами фестивального життя?
Організатори запрошують всіх, хто займається мистецтвом, розуміється на ньому або ж просто має власну думку і хоче поділитися нею з іншими.
Під час відкритої дискусії пропонують обговорити проблеми і виклики, що стоять перед людьми, які займаються мистецтвом у Сумах. Зокрема поговорять про підтримку, якої потребують діячі мистецтва і рівень підтримки, який вони мають наразі.
До участі також запрошені організатори фестивалів, що регулярно відбуваються в Сумах.
Зустріч відбудеться у Дворику на Кузнечній (вул. Кузнечна, 2) або в громадському просторі «Розумний Хаб» о 18:30 у випадку дощу. Вхід вільний для всіх охочих. Планується пряма трансляція зустрічі.
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