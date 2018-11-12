Сумские тхэквондисты отличились в столице

Участие в соревнованиях принимало около 500 спортсменов из 14 регионов Украины. От сумского спортивного клуба «Звезды Олимпа» боролись за победу 13 спортсменов.
По итогам турнира среди регионов сумчане заняли 3-е место. Воспитанники Александра Хоменко завоевали 9 медалей: 5 золотых и 4 серебряных.
Первое место: Захаркин Макар, Павленко Алиса, Мяснянкина Елизавета, Нефёдова Варвара, Белаш Максим.
Второе место: Кренцыглов Дмитрий, Борц-Шечков Глеб, Марченко Ярослав, Кривошей Валерия.
Лучшей спортсменкой турнира в своей возрастной категории стала Павленко Алиса, набрав наибольшее количество баллов.
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