Сумские воздушные акробатки отличились в Виннице 26 мая в Виннице состоялся International Poleunivers Championship Summer 2019 по дисциплинам воздушной акробатики, направление ART.

В турнире принимали участие воспитаннтцы сумского спортклуба «LEVEL».

Чемпионкой в категории «профессионалы», дети 6-9 лет стала Мария Соловченко.

В категории «профессионалы», дети 10-14 лет достойно выступила Евангелина Незнайко, заняв 5-ое место (ранее Ева была вице-чемпионкой в категории «любители, спорт»).

Впервые участвовали в соревнованиях наши маленькие звездочки Варя Бондаренко (5 лет) и Варя Виноградова, которые в категории «aerialhoop» (воздушное кольцо) вошли в 10-ку лучших спортсменов номинации ART, дети 6-9 лет.