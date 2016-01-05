В Сумах полгода не могут сделать карту-схему благоустройства

Вопрос обсуждался сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в мэрии.
- Поручение проработано, карта в стадии разработки, - начал директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – Работали вместе с архитектурой, подготовили техзадание. Сейчас ждем решения от программистов и просим продлить поручение еще на месяц.
- Техническое задание сформировано? – спросил вр. и.о. мэра Сум Андрей Баранов. – Вы видели приблизительно, на основе чего делают? Чья основа?
- Управление архитектуры работает с материалами, которые передали из департамента, - встал главный архитектор Сум Андрей Кривцов. – Там не только благоустройство, но и отдельно карта коммуникаций. Пока собираем всю информацию. Нужно время, чтобы это все проработать, нанести. Месяца не хватит, думаю.
- Давайте до 1 июля, а там отчитаетесь, - предложил заммэра Степан Пак.
- Дол конца года хоть успеете? – поинтер6есовался Андрей Баранов.
- Успеем.
- Нужно же на ее основе уже работать в 2020 году.
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