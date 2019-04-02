Две недели сумские дорожники не убирали гранотсев?

Ул. Марко Вовчок хоть и является удаленной, но это Химгородок, а не Василевка или Тополя
Об этом он сообщил сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в мэрии.
- На сегодняшний день 95% гранотсева убрано, - начал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Остались только второстепенные или удаленные улицы – Тополянская, Василевка. В принципе, я считаю, что поручение выполнено 100%. А что касается уборки улиц, ведь на них скапливается не только гранотсев, но и смет, который наносится и с газонов и с переулков, которые прилегают, то в принципе, эта работа выполнена.
- 95% закончили, а эти 5%? – поинтересовался вр. и.о. мэра Сум Андрей Баранов.
- На этой неделе.
- Хорошо, снимаем с контроля.
- Александр Алексеевич, обратите внимание на ул. Римского-Корсакова, - вставил слово заммэра Степан Пак. – Дорога хорошая, но там в районе строительства таунхаусов, есть, кроме смета, как вы говорите, в том числе и гранотсев.
- Хотелось бы обратить внимание еще на систему контроля за такими стройками. Ведь за колесами автомобилей тянутся и грязь, и песок, и все что угодно. Это происходит практически бесконтрольно. Я думаю, полиция должна контролировать эту ситуацию.
- Вы следите за этим? Спросил Андрей Баранов у представителя полиции.
- У нас постоянно составляются протоколы по ст. 152 КУоАП (нарушение правил благоутсройства), в том числе и за грязь, оставленную колесами, - ответил тот.
- В основном эти протоколы касаются центральных улиц, а хотелось, чтобы работа велась и на второстепенных улицах, - снова Александр Вегера.
- Прошу вас подготовить свое видение решения этой проблемы, - обратился А.Баранов к полиции.
Напомним: две недели назад Александр Вегера говорил те же цифры – 95% убрано, также сообщал, что остались только отдаленные районы. Мэр Сум поручал убрать гранотсев до 9 мая.
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