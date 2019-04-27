Сумские студенты выиграли чемпионат Украины по волейболу С 24 по 26 мая в Сумах прошел финальный тур Чемпионата Украины по мужскому волейболу «Студенческая лига».

В «финале трех» сошлись СумГУ, НУФВСУ (Киев) и ЧНУ (Чернигов). Каждый сыграл с каждым, но интриги не было ни в одном из матчей. Две сухие победы студентов СумГУ над своими соперниками, и наши волейболисты подняли над головой чемпионский трофей.

В матче за серебряные награды, команда НУФВСУ, также со счетом 3:0 победила команду ЧНУ.