Сумские студенты выиграли чемпионат Украины по волейболу

В «финале трех» сошлись СумГУ, НУФВСУ (Киев) и ЧНУ (Чернигов). Каждый сыграл с каждым, но интриги не было ни в одном из матчей. Две сухие победы студентов СумГУ над своими соперниками, и наши волейболисты подняли над головой чемпионский трофей.
В матче за серебряные награды, команда НУФВСУ, также со счетом 3:0 победила команду ЧНУ.
Студенты СумГУ стали бронзовыми призерами Универсиады Украины по мужскому волейболу.... 3
8-10 мая в спортивном зале Областной ДЮСШ прошли открытые областные соревнования по волейболу среди команд юношей памяти тренера-преподавателя Вячеслава Михайловича...
3-4 мая в Харькове прошли вторые две игры серии до трех побед за право играть в следующем сезоне в Суперлиге....
Сегодня, 27 апреля, в Сумах прошел второй матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть...
26 апреля в Сумах прошел первый матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть в...