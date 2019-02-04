Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49491

В Сумах чиновники не нашлись, что ответить об установке забора на Горького

Эпопея с установкой забора на тротуаре по ул. Горького пока не завершилась.

Фото Андрея Мозгового

На прошлой неделе по заказу департамента инфраструктуры рабочие установили несколько секций забора на тротуаре по ул. Горького не далеко от админздания Сумского горсовета, превратив тротуар в тупик. Делается это повсеместно по городу якобы для безопасности пешеходов, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте. Однако с этим забором произошли интересные метаформозы: в пятницу вечером он был готов, в субботу утром последняя секция была снята, пришли рабочие начали ставить ее на место, жители вызвали полицию, так как не согласны с тупиком на тротуаре. На сегодня последняя секция снята. Об этом сообщил житель Сум, пришедший на аппаратное совещание в мэрию. У него возник резонный вопрос: зачем там забор? Кто его постоянно снимает-ставит? Почему не сделать сначала понижение тротуара в другом месте, а потом городить?

Сумские чиновники не нашлись, что ответить. Вр. и.о. мэра Сум Андрей Баранов дал поручение разолбраться с вопросом и доложить на следующем аппаратном совещании через неделю.

Общество Заборчик
view counter

По тематике

В Сумах установили забор посреди тротуара
22.05.2019 17:56

В Сумах установили забор посреди тротуара

На ул. Горького по заказу департамента инфраструктуры установили забор....

В Сумах начали городить заборчик на Горького
11.04.2019 16:05

В Сумах начали городить заборчик на Горького

Сегодня, 11 апреля, в районе остановки «ДК СМНПО» начали устанавливать столбики к будущему заборчику....

В Сумах передумали ставить заборчик возле «Лавины»
18.03.2019 10:17

В Сумах передумали ставить заборчик возле «Лавины»

Мэр Сум отменил свое же поручение установить ограждение возле ТРЦ «Лавина»....

В Сумах начали городить заборчик возле «Лавины»
06.03.2019 16:15

В Сумах начали городить заборчик возле «Лавины»

Сегодня, 6 марта, на бывшей остановке возле ТРЦ «Лавина» рабочие начали ставить заборчик....

Напротив «Лавины» вместо остановки поставят заборчик за 90 тысяч
04.02.2019 09:07

Напротив «Лавины» вместо остановки поставят заборчик за 90 тысяч

Ограждение напротив ТЦ «Лавина» планируют установить в 2019 году....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.