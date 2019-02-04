В Сумах чиновники не нашлись, что ответить об установке забора на Горького

На прошлой неделе по заказу департамента инфраструктуры рабочие установили несколько секций забора на тротуаре по ул. Горького не далеко от админздания Сумского горсовета, превратив тротуар в тупик. Делается это повсеместно по городу якобы для безопасности пешеходов, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте. Однако с этим забором произошли интересные метаформозы: в пятницу вечером он был готов, в субботу утром последняя секция была снята, пришли рабочие начали ставить ее на место, жители вызвали полицию, так как не согласны с тупиком на тротуаре. На сегодня последняя секция снята. Об этом сообщил житель Сум, пришедший на аппаратное совещание в мэрию. У него возник резонный вопрос: зачем там забор? Кто его постоянно снимает-ставит? Почему не сделать сначала понижение тротуара в другом месте, а потом городить?
Сумские чиновники не нашлись, что ответить. Вр. и.о. мэра Сум Андрей Баранов дал поручение разолбраться с вопросом и доложить на следующем аппаратном совещании через неделю.
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