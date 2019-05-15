В Сумах нет сыворотки против змеиного яда В этом году в Сумах нашествие ядовитых змей.

Как сообщил начальник горотдела «15-80» Валерий Марюхна, в субботу произошел уже третий случай в этом году, когда к ним звонили по поводу змеи в жилом районе. На этот раз с пр. Шевченко.

- В выходные дни бывают неординарные ситуации, - начал он. - В этом году уже третий случай, когда возле дома была змея больше метра… Жители звонили… Связались с нашим отделом… Нам сказали, что раньше был житель, который мог выполнять работы, но он уехал. Хотелось бы отметить аварийную службу «Комэнерго», которая обезвредила змею. Также бывают случаю, что лисы забегают в подъезды.

- Я вчера общался с жителями, которые живут вблизи детского парка, они неоднократно видели вблизи водоемов «Сказки» и ужей, и ежей, и кого только нет, и все с той стороны. Это все-таки детский парк, давайте создадим группу, может, пригласим специалистов из других городов, чтобы они сделали осмотр тех мест, где есть высокая вероятность того, что там есть ядовитые змеи.

Директор ООО «Комэнерго-Сумы», депутат горсовета Евгений Косяненко по этому поводу поинтересовался, есть ли в городе соответствующая сыворотка. И.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко ответила, что такой сыворотки нет, потому что это должны быть госзакупки. Заммэра Степан Пак дал поручение не ждать трагедии, чтобы в наличии были несколько доз.