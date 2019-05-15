Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28302

В Сумах взорвался газовый баллон в авто

26 мая в 16:50 на ул. Харьковской в Сумах произошло возгорание автомобиля «Опель Кадет», принадлежащего 70-летнему жителю Сумского района.

После возгорания в машине взорвался газовый баллон. Машина полностью уничтожена. Причины возгорания устанавливаются.

На место выезжала следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции. Полиция проводит проверку. Назначен ряд экспертиз, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию 26 мая на территории Сумской области с начала года произошло 41 пожар, в котором погибли 23 человека (в прошлом году на эту же дату – 58 с 29 погибшими).

Право Взрыв баллона Пожар Пожар авто
view counter

По тематике

24.05.2019 12:24

Ночью в Сумах горела легковушка

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля....

22.05.2019 16:02

В Ромнах тушили жилой дом (видео)

21 мая в 10:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Адмирала Лозовского...

Ночью под Сумами горел частный дом
22.05.2019 12:25

Ночью под Сумами горел частный дом

22 мая в 00:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что в пгт Хотинь Сумского района горит жилой дом....

В Лебедине подожгли аптеку и магазин семьи мэра
22.05.2019 11:43

В Лебедине подожгли аптеку и магазин семьи мэра

Сожженные сегодня ночью в Лебедине магазин и аптека принадлежат семье мэра....

22.05.2019 11:04

За ночь в Лебедине тушили два пожара

Спасатели дважды ликвидировали пожары в г. Лебедин....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.