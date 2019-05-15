В Сумах взорвался газовый баллон в авто

После возгорания в машине взорвался газовый баллон. Машина полностью уничтожена. Причины возгорания устанавливаются.
На место выезжала следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции. Полиция проводит проверку. Назначен ряд экспертиз, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию 26 мая на территории Сумской области с начала года произошло 41 пожар, в котором погибли 23 человека (в прошлом году на эту же дату – 58 с 29 погибшими).
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