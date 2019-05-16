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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11976

В Сумах в ДТП попала машина для нанесения разметки

Директор КП «Дорремстрой»Александр Вегера объяснил, почему в Сумах хромает нанесение дорожной разметки.

- Что касается разметки. Разметка немножко отстает, - начал он. – Скажу так, потому что она должна идти сразу после текущего или капитального ремонта. Но так как объемы не позволяют, по мере возможности мы ее делаем. Есть еще одна проблема, которая возникал не по нашей вине. Нам разбили в стоячем положении разметочную машину для пешеходных переходов. Нарушитель был не наш работник, а полицейский, сейчас ведется расследование на государственном уровне. Наша машина арестована на штрафплощадку, и мы не можем ее забрать. Сейчас мы работаем старыми методами и постараемся, если погода настроится, доделать.

По данным представителя теруправления Государственного бюро расследований Александра Белки, авария произошла в Сумах еще 25 апреля. Однако уголовное производство, в котором фигурирует полицейский, ГУ Нацполиции в Сумской области направило в ГБР только 7 мая. Теруправление получило его 10 мая. Об объявлении кому-то подозрения по делу пока не идет, следствие продолжается.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, предварительно, сотрудник полиции на своем собственном авто, но во время несения службы совершил наезд на работника КП «Дорремстрой», который в то время работал с устройством для нанесения дорожной разметки.

По данным теруправления ГБР, в результате аварии работник «Дорремстрой» получил перелом правой кисти. По словам Александра Белки, сотрудники ГУНП сразу после аварии изъяли и авто полицейского. и устройство для нанесения дорожной разметки, пишет sumy.today.

Право Дтп Разметка
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