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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57375

На Сумщине прокуратура вернула 50 га земли

На Сумщине по иску прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 50 га и стоимостью более 6 млн грн.

Конотопской местной прокуратурой при решении вопроса о наличии оснований для представительства интересов государства в суде в сфере земельных отношений установлено, что в 2012 году между Белопольской райгосадминистрацией и местным гражданином заключен договор аренды земель запаса и резерва, а именно земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 50 га, расположенной на территории Марковского сельсовета Белопольского района.

«Срок действия вышеуказанного договора аренды земельного участка истек в 2017 году. При этом стороны не достигли договоренности относительно последующего заключения договора аренды земли. Несмотря на это, арендатор отказался возвращать земельный участок», - рассказал начальник Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сергей Чухиля.

Поэтому Конотопской местной прокуратурой было заявлено соответствующий иск. Белопольский районный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал арендатора вернуть указанный земельный участок общей площадью 50 га и стоимостью 6 млн 155 тыс. грн в государственную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Земля Прокуратура
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