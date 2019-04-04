На Сумщине прокуратура вернула 50 га земли

Конотопской местной прокуратурой при решении вопроса о наличии оснований для представительства интересов государства в суде в сфере земельных отношений установлено, что в 2012 году между Белопольской райгосадминистрацией и местным гражданином заключен договор аренды земель запаса и резерва, а именно земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 50 га, расположенной на территории Марковского сельсовета Белопольского района.
«Срок действия вышеуказанного договора аренды земельного участка истек в 2017 году. При этом стороны не достигли договоренности относительно последующего заключения договора аренды земли. Несмотря на это, арендатор отказался возвращать земельный участок», - рассказал начальник Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сергей Чухиля.
Поэтому Конотопской местной прокуратурой было заявлено соответствующий иск. Белопольский районный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал арендатора вернуть указанный земельный участок общей площадью 50 га и стоимостью 6 млн 155 тыс. грн в государственную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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