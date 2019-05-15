Кто победил в конкурсе «Чайковский fest»

Имена победителей Всеукраинского конкурса классической музыки:
в номинации «Фортепиаоно» обладателем гран-при стала Богодист Анастасия (г. Киев), лауреатами первой премии стали - Парфенова Мария (г. Киев), Усатенко Владислав (г. Киев), Петровский Ярослав (г. Харьков).
в номинации «Сольное пение» гран-при фестиваля получила Согоян Анжела (г. Харьков), лауреатами первой премии стали - Еремина Александра (г. Киев), Санитар Даниил (г. Николаев).
в номинации «Струнные инструменты» гран-при фестиваля завоевал Сергеев Аврелий (г. Сумы), лауреатами первой премии стали Сергеева Анастасия (г. Сумы), Конопацкая Анастасия (г. Чернигов).
Тростянецкие конкурсантки - лучшие ученицы Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского Зоя Куделя (номинация «сольное пение») и Ая Раевская (номинация «струнные инструменты»), Анастасия Мунтяну (номинация «фортепиано») стали лауреатами третьей премии.
Также в рамках фестиваля тростячане и гости города услышали и увидели концерт джазовых коллективов Украины Jazz-fusion band «Aramis» под руководством Владимира Прихожая и биг-бэнда «СараБанда» Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского под руководством композитора и пианиста Александра Саратского. Был показан балет «Щелкунчик», а также концерт оркестра старинной и современной музыки «Ренессанс» Сумской областной филармонии.
Фестиваль начался сегодня, 24 мая, с Всеукраинского конкурса молодых исполнителей....
Спасатели ликвидировали пожар на территории городского парка....
Накануне фестиваля «Чайковский fest» в городском парке Тростянца, возле памятника П. И. Чайковскому осуществлено благоустройство....
На месте бывшей столовой завода «Электробытприбор» будет создан современный хаб - открытое пространство для молодежи, бизнеса, общественных организаций....
24 мая в доме князя Голицына (архитектурной достопримечательности середины XVIII в.) начнется конкурс молодых талантов....