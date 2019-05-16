Сумчане снова будут без воды

В ночь с 27 на 28 мая будет приостановлена работа Лучанской насосной станции в связи с проведением аварийных работ по устранению порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Семьи Линтваревых.
Водозабор не будет работать с 22:00 и до завершения работ.
В это время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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