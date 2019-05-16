В Сумах тысячи людей сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 27 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Героев Крут, 82а сегодня, 27 мая, в 10:15 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 60, 66а, 66б, 70, 70а, 70б, 72, 74, 74а, 74б, 76, 76а, 76б, 76В, 78, 78а, 78б, 64, 62, 62а, 62б, 68, 68а, 68б , 84, 84а, 84б по ул. Героев Крут;

- №№ 55, 55а, 55б, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б по ул. Интернационалистов.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.