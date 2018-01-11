В Верхней Сыроватке обнаружили свалку опасного мусора Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов поручил областным экологам обеспечить утилизации мусора, который сейчас находится на территории Верхнесыроватской ОТГ.

Чиновник отреагировал на фотографии и видео в соцсетях, из которых видно, близ села Стенки в Сумском районе образовалось стихийная свалка из опасных веществ и препаратов.

«По количеству мусора и опасных веществ даже из фотографий мы видим, что это была огромная машина, которая не могла бы проехать незамеченной. Также видно, что это мусор появился не вчера, - отметил Вадим Акперов. - Поэтому я прошу областной Департамент экологии и охраны природных ресурсов создать рабочую группу, выехать на место происшествия, разобраться, откуда этот мусор там появилось и обеспечить его утилизацию. Также нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы по этому вопросу».