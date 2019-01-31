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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10146

На Сумщине не хватает средств на льготные перевозки

Средства на реализацию областной программы льготных перевозок из районных и местных бюджетов должны быть выделены неотложно.

Такое поручение главам районов, городов и ОТГ во время аппаратного совещания дал первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов.

«Я хотел бы обратить внимание руководителей городов и районов на важность этого вопроса, и безотлагательно предусмотреть, с внесением изменений в бюджет, эти средства», - сказал Вадим Акперов.

Начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко подчеркнул: «Если местные власти не предусмотрят средства на льготные перевозки, то вскоре область будет социальное напряжение - перевозчики откажутся возить льготные категории граждан».

По информации Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации в настоящее время на 2019 по расчетам финансовый ресурс, необходимый для реализации областной программы льготных перевозок, составляет 7,4 миллиона гривен.

Местными советами приняты решения о перечислении средств в областной бюджет для реализации указанной программы на общую сумму 4,6 миллиона гривен, что составляет 64,8% от доведенного плана.

Общество Льготный проезд
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