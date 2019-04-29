За неделю на Сумщине зарегистрировано 54 ЧП В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 74 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 20 зданий и 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 4,5 млн грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 191 боеприпас времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.