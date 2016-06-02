Як у Сумах відзначать День захисту дітей

|
№ з/п
|
Назва заходу
|
Дата і часпроведення
|
Місце проведення
|
1.
|
Мистецький проект «Нові імена – Майбутнє Є!»
|
29 травня
17:30
|
Сумська обласна філармонія
|
2.
|
Фестиваль дитячої художньої самодіяльності вихованців дошкільних закладів освіти «Дитячі мрії»
|
31 травня
10:00
|
ПДЮ
|
3.
|
Перший міський благодійний фестиваль «Пісня єднає серця»
|
1 червня
10:00–12:00
|
ПДЮ
(на східцях)
|
4.
|
Робота ігрових майданчиків, проведення майстер-класів, розважальних програм
|
1 червня
10:15–11:00
|
Сквер
ім. Т. Шевченка
|
5.
|
Танцювальний марафон
|
1 червня
12:00–12:40
|
Сквер
ім. Т. Шевченка
|
6.
|
Пленер вихованців мистецьких класів ССШ № 29
|
1 червня
12:00–13:00
|
Покровський сквер
|
7.
|
Жива музика у виконанні оркестру ССШ № 29
|
1 червня
12:00–13:00
|
Покровський сквер
|
8.
|
Перший благодійний забіг, присвячений Міжнародному дню захисту дітей (руханка, благодійний забіг, змагання за програмою «Дитяча легка атлетика»)
|
1 червня
10:30-15:00
|
Озеро Чеха, біля ТРЦ «Лавина»
|
9.
|
Чемпіонат міста з шахів
|
1 червня
10:00
|
Сквер
ім. Т. Шевченка
|
10.
|
Sumy Extreme Style – 18
|
1 червня
12:00-22:00
|
ТЦ «Мануфактура»
|
11.
|
Dance show «Танцюй завжди, танцюй усюди» (звітній концерт танцювального колективу СумДУ «Suzirya &Paradise» та школи-студії сучасного танцю «Suzirya&Paradise»
|
1 червня
11:00
|
Конгрес-центр СумДУ
|
12.
|
Родинне свято «Кольоровий світ» (конкурси, змагання, шоу мильних кульок, сімейні естафети, тест-драйви автомобілів)
|
1 червня
11:00–20:00
|
Міський парк
ім. Кожедуба
|
13.
|
Фестиваль «Маленькі сумчани»
|
1 червня
17:00
|
Парк дозвілля та відпочинку «Strixa»
|
14.
|
Фестиваль танцю DIY dance
|
2 червня
14:00–22:00
|
ТЦ «Мануфактура»
1 июня именины празднуют: Матвей, Александр, Анастасия, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей....
1 июня в Сумах по случаю проведения Дня защиты детей на базе детского парка «Сказка» состоялся фестиваль «Сумы - город...
4 июня в детском парке «Сказка» состоится праздничная программа, посвященная Дню защиты детей....
По случаю Международного Дня защиты детей, который вчера праздновали сумские дети, в библиотеках города состоялся ряд мероприятий....
В селе Кияница Сумского района 3 июня в старинной усадьбе Лищинских проведут мероприятия в честь Дня защиты детей....