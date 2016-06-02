Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Як у Сумах відзначать День захисту дітей

Загальноміські заходи на відзначення Міжнародного дня захисту дітей.

№ з/п

Назва заходу

Дата і часпроведення

Місце проведення

1.                

Мистецький проект «Нові імена – Майбутнє Є!»

29 травня

17:30

Сумська обласна філармонія

2.                

Фестиваль дитячої художньої самодіяльності вихованців дошкільних закладів освіти «Дитячі мрії»

31 травня

10:00

ПДЮ

3.                

Перший міський благодійний фестиваль «Пісня єднає серця»

1 червня

10:00–12:00

ПДЮ

(на східцях)

4.                

Робота ігрових  майданчиків, проведення майстер-класів, розважальних програм

1 червня  

10:15–11:00

Сквер

ім. Т. Шевченка

5.                

Танцювальний марафон

1 червня  

12:00–12:40

Сквер

ім. Т. Шевченка

6.                

Пленер вихованців мистецьких класів  ССШ № 29

1 червня  

12:00–13:00

Покровський сквер

7.                

Жива музика у виконанні оркестру ССШ № 29

1 червня  

12:00–13:00

Покровський сквер

8.                

Перший благодійний забіг, присвячений Міжнародному дню захисту дітей (руханка, благодійний забіг, змагання за програмою «Дитяча легка атлетика»)

1 червня

10:30-15:00

Озеро Чеха, біля ТРЦ «Лавина»

9.                

Чемпіонат міста з шахів

1 червня  

10:00

Сквер

ім. Т. Шевченка

10.             

Sumy Extreme Style – 18

1 червня  

12:00-22:00

ТЦ «Мануфактура»

11.             

Dance show  «Танцюй завжди, танцюй усюди» (звітній концерт танцювального колективу СумДУ «Suzirya &Paradise» та школи-студії сучасного танцю «Suzirya&Paradise»

1 червня  

11:00

Конгрес-центр СумДУ

12.             

Родинне свято «Кольоровий світ» (конкурси, змагання, шоу мильних кульок, сімейні естафети, тест-драйви автомобілів)

1 червня  

11:00–20:00

Міський парк

ім. Кожедуба

13.             

Фестиваль «Маленькі сумчани»

1 червня  

17:00

Парк дозвілля та відпочинку «Strixa»

14.             

Фестиваль танцю DIY dance

2 червня  

14:00–22:00

ТЦ «Мануфактура»
Общество День защиты детей
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Кино Дружба
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«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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10:20—45 грн.
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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