Як у Сумах відзначать День захисту дітей Загальноміські заходи на відзначення Міжнародного дня захисту дітей.

№ з/п Назва заходу Дата і часпроведення Місце проведення 1. Мистецький проект «Нові імена – Майбутнє Є!» 29 травня 17:30 Сумська обласна філармонія 2. Фестиваль дитячої художньої самодіяльності вихованців дошкільних закладів освіти «Дитячі мрії» 31 травня 10:00 ПДЮ 3. Перший міський благодійний фестиваль «Пісня єднає серця» 1 червня 10:00–12:00 ПДЮ (на східцях) 4. Робота ігрових майданчиків, проведення майстер-класів, розважальних програм 1 червня 10:15–11:00 Сквер ім. Т. Шевченка 5. Танцювальний марафон 1 червня 12:00–12:40 Сквер ім. Т. Шевченка 6. Пленер вихованців мистецьких класів ССШ № 29 1 червня 12:00–13:00 Покровський сквер 7. Жива музика у виконанні оркестру ССШ № 29 1 червня 12:00–13:00 Покровський сквер 8. Перший благодійний забіг, присвячений Міжнародному дню захисту дітей (руханка, благодійний забіг, змагання за програмою «Дитяча легка атлетика») 1 червня 10:30-15:00 Озеро Чеха, біля ТРЦ «Лавина» 9. Чемпіонат міста з шахів 1 червня 10:00 Сквер ім. Т. Шевченка 10. Sumy Extreme Style – 18 1 червня 12:00-22:00 ТЦ «Мануфактура» 11. Dance show «Танцюй завжди, танцюй усюди» (звітній концерт танцювального колективу СумДУ «Suzirya &Paradise» та школи-студії сучасного танцю «Suzirya&Paradise» 1 червня 11:00 Конгрес-центр СумДУ 12. Родинне свято «Кольоровий світ» (конкурси, змагання, шоу мильних кульок, сімейні естафети, тест-драйви автомобілів) 1 червня 11:00–20:00 Міський парк ім. Кожедуба 13. Фестиваль «Маленькі сумчани» 1 червня 17:00 Парк дозвілля та відпочинку «Strixa» 14. Фестиваль танцю DIY dance 2 червня 14:00–22:00 ТЦ «Мануфактура»