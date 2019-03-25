Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:305

Городские власти перекладывают проблемы с горячей водой на КСПУ

Треть Сум продолжает оставаться без горячей воды уже больше месяца.

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в облгосадминистрации, в мэрии об этом решили промолчать.

По словам директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового, вопрос обеспечения соответствующих энергоресурсов на территории территориальных общин находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления.

После комментария заммэра Сум Александра Журбы об отсутствии сотрудничества со стороны ПАО «СНПО» в этом вопросе и о работе, проведенной городским советом, первый замгубернатора Вадим Акперов отметил: «Городские власти Сум должен понять, что нормальное вхождение в отопительный сезон, подключение горячей воды - это ответственность не завода, а руководства города. И от того, что вы переводите ответственность на руководство Котельной Северного промузла, от этого жителям Сум теплее не станет. И теплая вода сама по себе не пойдет. Поймите, жителям областного центра не интересен процесс реализации ваших планов. У горожан есть один главный показатель - есть тепло в их домах или нет. Поэтому я вас призываю начать подготовку к отопительному сезону сейчас, потому что потом уже может быть поздно».

Напомним: с 7:00 утра 22 апреля и до сих пор отсутствует горячая вода в домах и на объектах социальной сферы в зоне ответственности Котельной Северного промузла в г. Сумы. Пока неизвестна дата подключения горячей воды. Это произошло из-за долгов котельной за потребленный природный газ, которые составляют уже 183 миллиона гривен. Еще одной причиной является необоснованные тарифы, и этот вопрос областные власти пока отрабатывает как с городом, так и с руководством завода, пишет сайт ОГА.

Общество Горячая вода КСПУ
view counter

По тематике

23.05.2019 13:00

Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть жителям Курского микрорайона горячую воду»....

20.05.2019 10:25

На Котельной Северного промузла не знают, когда снова включат горячую воду

Уже месяц треть Сум сидит без горячей воды в зоне обслуживания Котельной Северного промузла.... 1

22.04.2019 10:43

В Ковпаковском районе отключили горячую воду

С 22 апреля, Котельная Северного промузла в Сумах на ремонте....

30.03.2019 11:59

Кабмин передумал отключать КСПУ от газа

Кабмин принял постановление, которое дает возможность на приобретение природного газа в НАК «Нефтегаз Украины» до 1 мая 2019 года....

25.03.2019 10:51

С 1 апреля КСПУ могут отключить газ

Такое письмо пришло в Сумской горсовет от НАК «Нафтогаз»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.