Городские власти перекладывают проблемы с горячей водой на КСПУ Треть Сум продолжает оставаться без горячей воды уже больше месяца.

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в облгосадминистрации, в мэрии об этом решили промолчать.

По словам директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового, вопрос обеспечения соответствующих энергоресурсов на территории территориальных общин находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления.

После комментария заммэра Сум Александра Журбы об отсутствии сотрудничества со стороны ПАО «СНПО» в этом вопросе и о работе, проведенной городским советом, первый замгубернатора Вадим Акперов отметил: «Городские власти Сум должен понять, что нормальное вхождение в отопительный сезон, подключение горячей воды - это ответственность не завода, а руководства города. И от того, что вы переводите ответственность на руководство Котельной Северного промузла, от этого жителям Сум теплее не станет. И теплая вода сама по себе не пойдет. Поймите, жителям областного центра не интересен процесс реализации ваших планов. У горожан есть один главный показатель - есть тепло в их домах или нет. Поэтому я вас призываю начать подготовку к отопительному сезону сейчас, потому что потом уже может быть поздно».

Напомним: с 7:00 утра 22 апреля и до сих пор отсутствует горячая вода в домах и на объектах социальной сферы в зоне ответственности Котельной Северного промузла в г. Сумы. Пока неизвестна дата подключения горячей воды. Это произошло из-за долгов котельной за потребленный природный газ, которые составляют уже 183 миллиона гривен. Еще одной причиной является необоснованные тарифы, и этот вопрос областные власти пока отрабатывает как с городом, так и с руководством завода, пишет сайт ОГА.