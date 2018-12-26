В Сумах полиция изымает у граждан боеприпасы В рамках операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Сумского отдела полиции обнаружили и изъяли гранату РГД с запалом, патроны и тротиловую шашку.

В ходе оперативно-профилактической отработки в поле зрения правоохранителей попал 33-летний сумчанин, ранее судимый за совершение краж, грабежей и мошенничеств. Работники полиции пришли к нему домой и во время санкционированного осмотра обнаружили в квартире гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2 с частично затертой маркировкой. Сам мужчина объясняет, что нашел боеприпасы несколько дней назад на улице.

На следующий день информация о возможном хранения подобных вещей поступила к полицейским в отношении 32-летней сумчанки. Правоохранители проверили сообщение и в итоге нашли в гараже гражданки 5 патронов калибра 12,7 мм и предмет, похожий на тротиловую шашку.

Сейчас в рамках открытых по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) уголовных производств все «находки» направлены на экспертное исследование. Владельцам боеприпасов, в соответствии с санкцией данной нормы, грозит наказание в подглядел лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.