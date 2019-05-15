Сумские копы остановили пьяного рекордсмена за рулем Патрульные остановили легковой автомобиль за нарушение ПДД, а за рулем обнаружили нетрезвого водителя.

Патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, экипаж патрульных заметил автомобиль, водитель которого двигался с неработающей левой фарой в режиме ближнего света в темное время суток.

Остановив машину, инспекторы подошли к водителю, чтобы пообщаться о правонарушении. С первых минут беседы, водитель вел себя достаточно нервно и подозрительно. Водительского удостоверения он при себе не имел, зато имел явные признаки алкогольного опьянения. 24-летний водитель согласился пройти освидетельствование на месте остановки. Результат подтвердил его пребывания в состоянии алкогольного опьянения - 3,17 промилле. Это почти в 16 раз превышает допустимую норму.

От патрульных водитель получил административные материалы по ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.