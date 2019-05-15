Сумские копы остановили пьяного рекордсмена за рулем

Патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, экипаж патрульных заметил автомобиль, водитель которого двигался с неработающей левой фарой в режиме ближнего света в темное время суток.
Остановив машину, инспекторы подошли к водителю, чтобы пообщаться о правонарушении. С первых минут беседы, водитель вел себя достаточно нервно и подозрительно. Водительского удостоверения он при себе не имел, зато имел явные признаки алкогольного опьянения. 24-летний водитель согласился пройти освидетельствование на месте остановки. Результат подтвердил его пребывания в состоянии алкогольного опьянения - 3,17 промилле. Это почти в 16 раз превышает допустимую норму.
От патрульных водитель получил административные материалы по ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные инспекторы остановили автомобиль Daewoo Sens под управлением 31-летней женщины....
С признаками алкогольного опьянения, лишенного права управления и с документами, имеющими признаки подделки - такого водителя остановили патрульные в Сумах....
Патрульные составили два протокола на нетрезвого виновника ДТП....
Патрульные продолжают выявлять иностранцев-правонарушителей в рамках операции «Мигрант»....
Водитель, совершивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев....