Сумчан кличуть на презентацію нової книги Владислава Івченка

«Ноги» – книга про Україну, яка є і про Україну, яка може бути. Після повернення з АТО Михайло Кононенко – із позивним «Конан» – пересувається на візку. Але «мирне» життя ховає в собі чи не більше небезпек, аніж бойова операція зі знищення ворожого танка. Дрібні й не дуже кримінальники, корумповані чиновники і політики, шпигуни й убивці з сусідньої країни. Тому боротьба Конана триває – як у житті, так і в комп’ютерній грі, що захопила уми мільйонів, ставши реальнішою за саму реальність. Змішання двох світів, що утворює вибухонебезпечний коктейль, що запалює всю країну. Тектонічне зіткнення старого і нового, політичного й воєнного порядків. Життя стає грою, гра – життям. І в усіх цих іграх треба перемогти.
Роман присвячений Каті Гандзюк.
Початок – о 19:00. Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Тел.: (0542) 70 19 04. Вхід вільний.
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