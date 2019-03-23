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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Онуфрий не приехал на освящение храма на Сумщине

26 мая полиция обеспечила правопорядок во время освящения храма в селе Дунаец Глуховского района.

Почти две тысячи верующих прибыли в отреставрированную церковь, чтобы поклониться мощам святых и принять участие в освящении храма честь святого великомученика Георгия Победоносца, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины. Проведение мероприятия сопровождали более полусотни полицейских. Они не допустили провокаций на религиозной почве и обеспечили правопорядок, тем более обещалось, что на освящение собирался митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.

Общество Глуховский район Митрополит Онуфрий Освящение
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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