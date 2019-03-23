Онуфрий не приехал на освящение храма на Сумщине

Почти две тысячи верующих прибыли в отреставрированную церковь, чтобы поклониться мощам святых и принять участие в освящении храма честь святого великомученика Георгия Победоносца, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины. Проведение мероприятия сопровождали более полусотни полицейских. Они не допустили провокаций на религиозной почве и обеспечили правопорядок, тем более обещалось, что на освящение собирался митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.
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