30 травня – «Свято великої родини»

У програмі: концерт, спортивні змагання, майстер-класи, частування кашею з польової кухні.
Місце проведення – гриль-парк «Поляна» (вул. Заливна, 1/1).
Початок – 10:00.
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