Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40263

30 травня – «Свято великої родини»

30 травня відбудеться святковий захід для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей учасників антитерористичної операції «Свято великої родини», присвячений Міжнародному дню захисту дітей і Дню батька.

У програмі: концерт, спортивні змагання, майстер-класи, частування кашею з польової кухні.

Місце проведення – гриль-парк «Поляна» (вул. Заливна, 1/1).

Початок – 10:00.

Общество День защиты детей День отца
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«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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