30 травня – «Свято великої родини» 30 травня відбудеться святковий захід для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей учасників антитерористичної операції «Свято великої родини», присвячений Міжнародному дню захисту дітей і Дню батька.

У програмі: концерт, спортивні змагання, майстер-класи, частування кашею з польової кухні. Місце проведення – гриль-парк «Поляна» (вул. Заливна, 1/1). Початок – 10:00.