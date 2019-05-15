На Сумщине будут судить мужчину, который убил должника за 8 тыс. грн Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя г. Путивль, который лишил жизни должника, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия установлено, что потерпевший в течение 2018 года систематически брал у обвиняемого в долг товары сельскохозяйственного назначения, задолжав ему 8 тыс. грн. Однако возвращать средства должник не торопился. В начале февраля 2019 года обвиняемый встретил должника дома у общего знакомого и сразу выразил ему требование вернуть деньги. На что мужчина сообщил, что ему нечем рассчитываться. Обвиняемый разозлился и ударил должника сначала несколько раз кулаком по туловищу, а затем отломил черенок от совковой лопаты и нанес им более 10 ударов по голове и конечностях потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался через три недели в больнице.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы », - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.