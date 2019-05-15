Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20161

На Сумщине будут судить мужчину, который убил должника за 8 тыс. грн

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя г. Путивль, который лишил жизни должника, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе следствия установлено, что потерпевший в течение 2018 года систематически брал у обвиняемого в долг товары сельскохозяйственного назначения, задолжав ему 8 тыс. грн. Однако возвращать средства должник не торопился. В начале февраля 2019 года обвиняемый встретил должника дома у общего знакомого и сразу выразил ему требование вернуть деньги. На что мужчина сообщил, что ему нечем рассчитываться. Обвиняемый разозлился и ударил должника сначала несколько раз кулаком по туловищу, а затем отломил черенок от совковой лопаты и нанес им более 10 ударов по голове и конечностях потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался через три недели в больнице.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы », - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.

Право Долги Тяжкие телесные повреждения Убийство
view counter

По тематике

24.05.2019 08:04

На Сумщине взяли под стражу мужчину, который убил свою сожительницу

По ходатайству Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры решением Глуховского горрайонного суда от 23 мая 40-летнему мужчине, который лишил жизни свою...

23.05.2019 13:43

На Сумщине внуку дали 12 лет за решеткой за убийство деда

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего жителя Бурынского района, который лишил жизни своего деда....

21.05.2019 10:06

На Сумщине дали 10 лет за убийство

К 10 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убила своего бывшего сожителя и пыталась скрыть преступление....

17.05.2019 10:03

На Сумщине за убийство дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен конотопчанин за нанесение смертельного удара ножом сыну сожительницы....

15.05.2019 12:27

Убийцам роменского врача объявили подозрение

Трем жителям Роменщины объявили о подозрении в совершении краж в крупных размерах, разбое, соединенном с причинением тяжких телесных повреждений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.