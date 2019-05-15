В ходе следствия установлено, что потерпевший в течение 2018 года систематически брал у обвиняемого в долг товары сельскохозяйственного назначения, задолжав ему 8 тыс. грн. Однако возвращать средства должник не торопился. В начале февраля 2019 года обвиняемый встретил должника дома у общего знакомого и сразу выразил ему требование вернуть деньги. На что мужчина сообщил, что ему нечем рассчитываться. Обвиняемый разозлился и ударил должника сначала несколько раз кулаком по туловищу, а затем отломил черенок от совковой лопаты и нанес им более 10 ударов по голове и конечностях потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался через три недели в больнице.
«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы », - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.
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