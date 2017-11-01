На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель для областного онкодиспансера

«Сегодня одной из главных задач для всех уровней власти остается приобретение дорогостоящего линейного ускорителя, который крайне необходим для лечения онкобольных со всей Сумской области, поскольку позволяет с высокой точностью облучать злокачественные образования, не затрагивая здоровые клетки, - отметил первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Но приобрести его можно только объединив усилия. Сейчас рабочей группой подготовлен Меморандум с привлечением городов, ОТГ и районов, а также народных депутатов Украины от Сумщины, чтобы найти средства для приобретения этого медицинского оборудования».
Вадим Акперов также добавил, что на очередное заседание сессии областного совета будет вынесен вопрос о выделении средств на приобретение диагностического лабораторного оборудования, что позволит полностью укомплектовать поликлинику онкодиспансера.
Проект по ремонту поликлиники онкодиспансера внесен к рассмотрению конкурсных проектов ГФРР (этим проектом предусмотрены средства в сумме 13 млн гривен на ремонт этой поликлиники), он прошел областной отбор, пока ожидается решение комиссии из Киева. Также в 2019 году из областного бюджета предусмотрено 13,6 миллиона гривен, которые будут направлены на ремонт и приобретение оборудования в поликлинику онкодиспансера.
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