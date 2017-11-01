На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель для областного онкодиспансера Вопрос финансирования областного клинического онкологического диспансера и его оснащение медицинским оборудованием обсудили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

«Сегодня одной из главных задач для всех уровней власти остается приобретение дорогостоящего линейного ускорителя, который крайне необходим для лечения онкобольных со всей Сумской области, поскольку позволяет с высокой точностью облучать злокачественные образования, не затрагивая здоровые клетки, - отметил первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Но приобрести его можно только объединив усилия. Сейчас рабочей группой подготовлен Меморандум с привлечением городов, ОТГ и районов, а также народных депутатов Украины от Сумщины, чтобы найти средства для приобретения этого медицинского оборудования».

Вадим Акперов также добавил, что на очередное заседание сессии областного совета будет вынесен вопрос о выделении средств на приобретение диагностического лабораторного оборудования, что позволит полностью укомплектовать поликлинику онкодиспансера.

Проект по ремонту поликлиники онкодиспансера внесен к рассмотрению конкурсных проектов ГФРР (этим проектом предусмотрены средства в сумме 13 млн гривен на ремонт этой поликлиники), он прошел областной отбор, пока ожидается решение комиссии из Киева. Также в 2019 году из областного бюджета предусмотрено 13,6 миллиона гривен, которые будут направлены на ремонт и приобретение оборудования в поликлинику онкодиспансера.