Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

В общекомандном зачете Сумская область заняла 2-ое место, уступив только хозяевам. На 3-ем месте Донецкая область.
В личном зачете представители Сумщины получили: Егор Редька - 2 золотые; Михаил Тихонков - 1 золотая, 2 бронзовые; Елизавета Мирошниченко - 1 бронзовая. Все воспитанники тренера Максима Редьке.
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