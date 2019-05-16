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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ДТП на Курском проспекте - травмирован пешеход

27 мая, около 7:30, сумские патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Курский

Стражи порядка оградили место происшествия и предварительно установили, что у 54-летнего пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта выпали на проезжую часть деньги. Мужчина выбежал на дорогу, чтобы забрать их и, как следствие, попал под колеса автомобиля Богдан-211040, который двигался на разрешенный сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения в виде раны левой теменной области.

Для оформления необходимых материалов полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас проводится проверка.

Право Дтп ДТП с пострадавшими
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